Verkeersregelaar houdt dikke lip over aan mishandeling tijdens kinderevenement: ‘Hele week enorme agressie’

ABN-pinauto­maat in Waalwijk opgeblazen met explosie­ven, grote schade aan gebouw

9 augustus WAALWIJK - De pinautomaat aan de Doctor Ringersstraat in Waalwijk is vrijdagochtend vroeg opgeblazen. Daarbij is een groot deel van het pand verwoest. Meerdere bedrijven in de omgeving zijn vooralsnog dicht.