Verlies van evenementen raakt Brabantse dorpen en steden in het hart: ‘We missen de gezelligheid en verbondenheid’

Geen vrolijke wagenbouwers die fluitend naar de bouwplaatsen fietsen en duizenden bezoekers die smachtend wachten op de praalwagens. Door de afwezigheid van grote festiviteiten, zoals Corso Zundert en de Brabantsedag, is het dit jaar stil in de dorpen. ,,Achteraf zijn we blij dat we het op tijd hebben afgelast. Door in een vroegtijdig stadium te stoppen, hebben we geen onnodige kosten gemaakt’’, zegt Lennart Schrauwen, bestuurder bij het Corso.