Verminkte kat Luna aan de beterende hand, één tip binnen

Kat Luna is in de loop naar de jaarwisseling gewond geraakt door vuurwerk. Omdat de kat niet graag in de buurt komt van vuurwerk, denkt baasje Hisham Fahmy uit Bergen op Zoom dat er moedwillig vuurwerk naar het beestje is gegooid. Hij heeft aangifte gedaan en is erop gebrand de dader te vinden. Daarom looft hij een beloning van 2000 euro uit voor de gouden tip, zijn bericht op Facebook werd al meer dan 3000 keer gedeeld.

Na de publicatie in BN DeStem kreeg het bericht over de mishandelde kat ook landelijke media-aandacht, maar desondanks kreeg eigenaar Fahmy slechts één tip binnen.

Tip

Fahmy: "Wij hebben een tip ontvangen van een meisje. Deze heb ik donderdag op het politiebureau gedeeld. Zij gaan daar een praatje maken. We zijn reuze benieuwd!" Of dit de gouden tip zal zijn die de tipgever een beloning van 2000 euro zal opleveren, zal nog moeten blijken.

Getuige

Volledig scherm Kat Luna is door vuurwerk verminkt geraakt in Bergen op Zoom © Hisham Fahmy/Facebook "We zijn afhankelijk van getuigen", zegt politiewoordvoerder Esther Boot. "Of de schuldige moet zich zelf melden. Maar vooralsnog loopt het niet echt storm met de getuigen. Eén persoon heeft zich donderdag gemeld, daar voeren we vandaag een gesprek mee. Mocht die een concrete verdachte aanwijzen, dan gaan we dat verder onderzoeken."

Het is een lastige zaak. Het incident is voor de jaarwisseling gebeurd en inmiddels is het vuurwerk al opgeruimd. De kans dat de politie aanwijzingen op straat vindt, is nihil. Het is dus hopen op aannemelijke bewijzen van (oog)getuigen of een bekentenis van de dader(s) zelf. Politiewoordvoerder Boot neemt de zaak serieus. "Het staat buiten kijf dat dit een nare zaak is. Zo'n beestje weet niet wat hem overkomt."

Fahmy: "De agent vertelde me wel dat we natuurlijk rekening moeten houden met een teleurstelling, en dat dit nog een aantal dagen of weken kan gaan duren. Maar ik ben al gelukkig dat we in ieder geval iéts hebben."

Iets beter

Het gaat ondertussen wat beter met Luna: "Hij ligt er niet meer zo angstig bij", zegt Fahmy. "Maar er zijn gelukkig ook geen harde klappen van vuurwerk meer." Vrijdagochtend is hij met de kat op controle naar de dierenarts geweest en die zag vooruitgang. "De rode plekken trekken gelukkig weg en Luna lijkt herstellende. Volgende week moeten we nog terug om de hechtingen te verwijderen."

Dierenmishandeling

Het OM behandelt zo'n 1 á 2 zaken over dierenmishandelingen per week, en ongeveer 100 per jaar. "We nemen dierenmishandeling heel serieus", zegt OM-woordvoerder Martine Pilaar. De meeste zaken worden met een taakstraf, een geldboete aan de staat en een vergoeding aan de schuldige afgedaan. Voor zware dierenmishandeling, wat het geval bij kat Luna is, staat 40 uur taakstraf.

Uniek