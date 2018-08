Vermiste hond na reddingsactie Efteling-terrein is terecht

Overzicht Het waren zes hete vakantiewe­ken met meerdere hittegol­ven in Brabant: Gilze en Rijen werd het warmst met 37,6 graden

12:00 GILZE EN RIJEN - Afgelopen zomer werd het van de hele provincie het warmst in Gilze en Rijen. Het was daar op 26 juli maar liefst 37,6 graden. Dat blijkt uit de temperaturen van de vier Brabantse meetstations van het KNMI, op iedere dag gemeten in de afgelopen zes weken. Die stations staan op vliegbasis Woensdrecht, vliegbasis Gilze-Rijen, vliegbasis Eindhoven en vliegbasis Volkel.