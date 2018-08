Vermiste jongen (5) in goede gezondheid aangetroffen op straat in de Reeshof in Tilburg

video Woonwagen­be­wo­ners: 'Wat hier in Best gebeurt, speelt bijna overal in Nederland'

9:17 BEST - Woonwagenbewoners in Best wachten al lange tijd - vergeefs - op een gesprek met de gemeente. Ze willen het hebben over de uitbreiding van hun kamp en herstel van verdwenen standplaatsen. Want wonen in een wagen is onderdeel van hun cultuur en een mensenrecht, stellen ze. ,,We zeggen toch ook niet tegen burgermensen: je moet in een woonwagen wonen?"