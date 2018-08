Vermiste jongens van 10 en 11 jaar in Oisterwijk weer terecht

UPDATE Meningokok­ken vastge­steld bij Tilburgse student na introkamp

27 augustus TILBURG - Een student die afgelopen week aanwezig was bij het introductiekamp van Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg, heeft de meningokokkenziekte opgelopen. De student was een begeleider van het kamp. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.