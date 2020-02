Vermiste papegaai Chico zegt ‘houdoe’ en houdt van piepers en kip

Coalitie met Forum voor Democratie lijkt serieuze optie in Brabant

19:39 DEN BOSCH - Een coalitie van VVD, Forum voor Democratie (FvD) en CDA is in Brabant een serieuze optie om uit de bestuurscrisis te komen. CDA en Forum willen graag, de VVD maakt binnenkort bekend of ze ook rechtsaf wil slaan.