Vermoedelijke schutter aangehouden voor doodschieten Stef Muller uit Mariahout

De verdachte is een 49-jarige man met Poolse nationaliteit, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij werd opgepakt in een woning aan de Heuvel in Vorstenbosch.

Tijdens een onderzoek in de woning, waarbij voornamelijk gezocht werd naar sporen en bewijsmiddelen, werd op de eerste etage van het huis een hennepkwekerij aangetroffen. Ook werd een woning aan de Kloosterstraat in Geffen doorzocht. Het onderzoeksteam van de politie had aanwijzingen dat hier mogelijk spullen zouden liggen die van belang waren in het onderzoek. Een man die aanwezig was in de woning, is aangehouden. Hij kon zich niet legitimeren en heeft vermoedelijk geen rechtmatig verblijf in Nederland. Zijn rol wordt verder onderzocht.