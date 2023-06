‘Verontrustend’: minima lopen in Oss gemiddeld 570 euro mis aan toeslagen en voorzieningen

Brandje in natuurge­bied bij Zwarte Bergen­dreef in Luyksges­tel

LUYKSGESTEL - In een natuurgebied bij de Zwarte Bergendreef in Luyksgestel is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Meerdere voertuigen van de brandweer waren vanaf ongeveer 16.30 uur een klein halfuur bezig met het bestrijden hiervan.