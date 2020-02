Verontwaardiging bij progressieve partijen over mogelijke Brabantse coalitie met Forum

Ook bij de Brabantse PvdA-fractievoorzitter Stijn Smeulders kan de keuze voor een samenwerking met Forum op weinig sympathie rekenen. ,,De VVD kiest voor populistisch rechts. Dat lijkt ons geen verantwoorde keuze voor een stabiel bestuur in Brabant.” GroenLinks-collega Hagar Roijackers vreest dat het evenwicht in het provinciebestuur zoek is. ,,Ik was echt een van de believers in een middencoalitie, met linkse én rechtse partijen. Als het eenzijdig over rechts gaat, zijn de brede belangen van álle Brabanders niet gewaarborgd.” D66-fractievoorzitter Arend Meijer vindt de op handen zijnde rechtse coalitie een ‘onbegrijpelijk en onverstandig besluit’. ,,En voor mij ook onverwacht; ik had erop gerekend dat de VVD voor stabiliteit zou kiezen. We hebben grote zorgen of thema's als klimaat en duurzaamheid, waaraan we als provincie al jarenlang werken, bij deze coalitie in goede handen zijn.”