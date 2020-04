Veroordeelde moordenaar Azzeddine A. meldt zich bij politie in Breda: ‘Jacht op Anel B. gaat door’

Coronacri­sis zorgt voor stilte in maneges in de regio: ‘Het moet niet te lang duren’

9:46 ASTEN/EERSEL/GELDROP - De maneges in de regio worden hard geraakt door de coronacrisis; een omzetverlies van 80 procent - door het wegvallen van lessen en evenementen - is geen uitzondering. ,,Het moet niet te lang duren, anders is het klaar.”