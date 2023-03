Veroorzaker A59-drama verdacht van doodslag, volgens OM reed hij te hard

Omwonenden in Leendse wijk Breedven­nen zien tien flexwonin­gen ‘in hun achtertuin’ niet zitten

LEENDE - Bewoners in de Breedvennen in Leende zijn ‘geweldig teleurgesteld’ over de komst van tien tijdelijke flexwoningen. Ze wonen er pas een half jaar en dachten nog zeker tien jaar van het weidse uitzicht te kunnen genieten.