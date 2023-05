Verrassende wending rechtszaak omverrijden van motoragent: OM eist vrijspraak van verdachte

Minister in Roosendaal: wel hulp overheid maar geen extra agenten voor snelle aanpak crimineel geweld

ROOSENDAAL - Extra agenten om snel het opgelaaide criminele geweld in Roosendaal de kop in te drukken, zoals gevraagd door burgemeester Han van Midden, kan minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz niet beloven. Wel wil ze de gemeente (financieel) helpen bij slimme samenwerkingsprojecten die kunnen voorkomen dat de jeugd in probleemwijken (verder) afglijdt in de criminaliteit.