Verschillen van prijs bouwvergunning ‘extreem groot’ per gemeente: Zaltbommel en Son en Breugel in top tien

De vereniging onderzocht de bouwleges - dit zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag - in alle 344 Nederlandse gemeenten. Hoeveel een bouwvergunning kost, is afhankelijk van de bouwsom van een project: hoe meer geld de verbouwing kost, hoe meer geld je aan papierwerk kwijt bent. In dit onderzoek is VEH uitgegaan van een bouwsom van 10.000 euro, bijvoorbeeld voor het aanbouwen van een dakkapel, en een van 170.000 euro, voor de bouw van een woning. Iedere gemeente bepaalt jaarlijks zelf welk prijskaartje er aan zo’n vergunning hangt en mag de legekosten dus verhogen of verlagen.