Versoepelingen in Brabant: kappers al in de vroege ochtend open en winkelen kan weer op afspraak

Hoe spoor je agressief gedrag bij honden op? ‘Wij als mensen missen vaak signalen die een hond geeft’

2 maart Grommen, bijten en blaffen dat door de gehele straat te horen is: niet iedere hond vertoont even goed gedrag. In Breda werd afgelopen zondag een vrouw gebeten door haar eigen hond, met flinke bijtwonden tot gevolg. Een week geleden werd in Nuenen een golden retriever aangevallen door vier windhonden. Hoe voorkom je dit gedrag en hoe kan je het vroegtijdig opsporen? Ilvy Maas uit Mariahout is hondengedragsdeskundige. Ze traint op een positieve manier honden met een gedragsprobleem. ,,Veel problemen worden gevormd door onzekerheid en angst.″