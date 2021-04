Verwarde man met wapen verschuilt zich in Geertruidenberg, politie omsingelt woning en scholen houden kinderen binnen

Video Dankzij Ture Slaats klinkt het Arlington-carillon eindelijk weer goed; klokken klaar voor transport van Asten naar Washington

25 maart ASTEN - Iets wat niet zo goed klinkt weer beter laten klinken, dat is wat klokkenstemmer Ture Slaats het liefste doet. Het afgelopen jaar stak hij veel tijd in het wegpoetsen van oude foutjes uit de klokken van het Arlingtoncarillon in Washington. Met een hijskraan werden de 50 gerestaureerde exemplaren donderdag in twee zeecontainers geladen, klaar voor transport terug naar de wereldberoemde begraafplaats.