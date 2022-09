Verwarming ’s nachts lager of een constante temperatuur? Dit kun je het beste doen voor je gasverbruik

UPDATE Fans van Helmond Sport kunnen weer ‘aan de bierkar gaan hangen’ tijdens thuiswed­strij­den, burgemees­ter schrapt zware maatregel

HELMOND - Een algeheel alcoholverbod tijdens risicowedstrijden van Helmond Sport is van de baan. Burgemeester Blanksma vraagt zich af of drooglegging wel zin heeft. Bovendien is het aantal wedstrijden met een verhoogd risico teruggebracht.

16 september