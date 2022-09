Verwarming uit of op 15 graden om geld te besparen? Dit doet leven in de kou echt met je (en met je huis)

met video Politie doet ultieme poging om sporen te vinden na dodelijke overval op Helenaveen­se pluimvee­hou­der

HELENAVEEN - Tweeënhalve maand na de dodelijke overval in Helenaveen op pluimveehouder Jan van Mullekom (47) heeft de politie deze week opnieuw sporenonderzoek in het huis verricht. Ook is er gekeken naar een vergelijkbare zaak in Weert.

8:53