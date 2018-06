Verzet tegen gasboringen in Brabant

DEN BOSCH - Brabant wil niet dat er in de provincie nog naar gas 'of andere fossiele brandstoffen' geboord wordt. Een meerderheid in Provinciale Staten heeft dat bepaald. Het is uiteindelijk echter minister Wiebes (Economische Zaken) die erover beslist.

,,Een glashelder signaal aan Den Haag", noemt Statenlid Roland van Vugt (CDA) een motie die vrijdag in Brabant werd aangenomen. Alleen de PVV steunde deze niet.

Directe aanleiding voor de provincie om zich uit te spreken, zijn plannen die het bedrijf Vermilion bij Waalwijk heeft. Het bedrijf wint nu al gas in de regio, maar heeft een vergunning aangevraagd om tot 2026 door te kunnen gaan. ,,In dat plan wordt de gaswinning uitgebreid", legt Statenlid van Vugt uit. Daarnaast wil Vermilion gebruik maken van 'fracking'. Dat is een omstreden winningstechniek.

Chemicaliën

Met fracking worden kleine scheurtjes in gesteente gemaakt waar gas vastzit. Er wordt, onder hoge druk, een mengsel van water, zand en chemicaliën de boorput in gepompt. Critici zijn vooral bezorgd over de chemicaliën en vrezen bijvoorbeeld dat deze in het grondwater komen. Vermilion paste de techniek in Brabant overigens al eerder toe, weet ook Statenlid van Vugt.

Tekst loopt door onder de tweet

Los van de techniek vindt een meerderheid in de Brabantse Staten het boren naar gas dus überhaupt geen goed idee. Van Vugt: ,,Het is een vreemde gedachte dat de aardgaswinning in Groningen wordt stopgezet, terwijl die in Brabant juist wordt uitgebreid." Dat de schaal hier veel kleiner is en de risico's daarmee ook, doet daar volgens hem niet aan af. ,,In Groningen zeiden ze ook dat het veilig was, toen ze begonnen."