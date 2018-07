Verzorgingstehuis: bewoonster (77) overleden nadat tak op haar valt

ZUNDERT - Een 77-jarige bewoonster van verzorgingstehuis De Willaert in Zundert is dinsdag 19 juni overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeluk. Een tak brak af op het terrein en kwam recht op het slachtoffer terecht. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. ,,De impact hier is enorm", meldt een woordvoerder aan BN DeStem.

Het is maandag 18 juni, een zonovergoten dag. De bewoners van het verzorgingstehuis zijn net klaar met een dagactiviteit. De 77-jarige vrouw gaat samen met een andere bewoner op een bankje buiten zitten. Even rustig bijpraten.

Op dat moment gebeurt het onvoorstelbare: een tak breekt af en komt precies op de twee bewoners terecht. De bejaarde vrouw raakt levensbedreigend gewond, de medebewoonster loopt lichte verwondingen aan haar hand op.

Hevig geschrokken

Vijf andere bewoners, een medewerker en een vrijwilliger zien het ongeluk met eigen ogen gebeuren. Zij waarschuwen de politie en verlenen direct eerste hulp. Ze blijven bij het slachtoffer tot de hulpdiensten arriveren. Wanneer de ambulancebroeders de medische hulp overnemen, worden alle betrokkenen naar binnen geroepen.

Volgens een woordvoerder reageren zij hevig geschrokken. Ze krijgen professionele hulp en zoeken steun bij elkaar. ,,We hebben meteen voor alle bewoners en medewerkers psychische bijstand geregeld", legt een woordvoerder uit. ,,Ook is meteen contact opgenomen met de familie van de slachtoffers."

Media

Uit respect voor de nabestaanden is besloten om het nieuws van het ongeluk niet op eigen initiatief naar buiten te brengen. ,,Het is allemaal al erg genoeg. We vonden het heel cru naar de familie om zelf hierover de pers op te zoeken. Het is niet zo dat we dit bewust stil wilden houden."

Ondertussen zijn alle medewerkers, bewoners en betrokkenen van het verzorgingstehuis door middel van een brief geïnformeerd. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is op de hoogte van het incident, maar laat het onderzoek aan De Willaert over.

Inspectie

Dat onderzoek loopt nog steeds, bevestigt een woordvoerder. ,,We hebben diverse inspecties uitgevoerd en laten binnenkort nog extra onderzoek verrichten op de tak. Het is nog steeds een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het was heerlijk zonnig weer en er was vrijwel geen wind. Alles gebeurde heel plotseling."