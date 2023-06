Vesting Woudrichem is nieuwe galerie rijker: ‘Wie alleen wil kijken, is net zo welkom’

Gemeente Oisterwijk kijkt uit op verlies, raad wil meer duidelijk­heid over toonaange­ven­de projecten

OISTERWIJK - In het allerslechtste geval kampt de gemeente Oisterwijk in 2027 met een tekort op de begroting van ruim 3,9 miljoen euro. Het is reden voor de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders aan te raden waakzaam te blijven.