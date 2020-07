Veteranen Search Team zoekt vrijdag in groot gebied naar vermiste Bert de Laat uit Made

De zoekactie wordt gecoördineerd door de politie, die de hulp inroept van het veteranenteam. Dit is een grote groep vrijwilligers, waarvan de meeste een militaire achtergrond hebben. In het grote gebied zal worden gezocht naar de man en zijn herkenbare elektrische auto. De Laat wordt vermist sinds hij dinsdag 14 juli van huis vertrok met de auto. Hij is een dag later nog in Made gezien, maar daarna is niets meer van hem vernomen.