Vier dierenactivisten gearresteerd na verstoren paardenshow Raveleijn in Efteling: ‘Kinderen op tribunes huilen’

Tegen het viertal wordt aangifte gedaan van mishandeling tegen een of meerdere personen, geeft de politie aan. Ook worden ze verdacht van het verstoren van de openbare orde. De vier actievoerders zijn overgedragen aan de politie.

Demonstranten van de internationale actiegroep klommen tijdens de voorstelling over de hekken en sprongen de arena in. Dat deden ze op het moment dat de paarden met de vuurdekens voorbijkwamen.

Leuzen

De actievoerders hadden spandoeken bij zich en riepen leuzen, aldus een woordvoerster van de Efteling. De kinderen die op de tribune zaten reageerden geschrokken en huilden, zeggen ooggetuigen.

Acteurs in actie

Op beelden is te zien dat de acteurs van Raveleijn de demonstranten zelf verjagen. Via de omroepinstallatie kregen de bezoekers te horen dat de show werd stopgezet. Alle bezoekers moesten de tribunes verlaten, aldus de pretparkwebsite.

Rond 14.45 uur is de attractie weer open, geeft een ouder die in het attractiepark aanwezig is aan. ,,Onze kinderen willen de Raveleijn show graag afkijken.”

Opspraak

Paardenshow Raveleijn kwam in opspraak toen Partij voor de Dieren-lid Leonie Gerritsen op Twitter de Efteling er van langs gaf. Ze vond het een schande dat de Efteling paarden gebruikt als entertainment en ze laat rondrennen met een brandende deken. ,,De hitte van het vuur veroorzaakt stress en angst bij paarden. Dat ze er na jaren gewenning en training aan gewend zouden zijn, weten we niet.”

De Efteling zei in een reactie het jammer te vinden dat de show in opspraak is. ,,De veiligheid van onze paarden is juist onze top prioriteit,” liet een woordvoerster weten aan deze krant.

Voldoet aan regels

Uit een inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de paardenshow aan alle regels voldoet. Raveleijn mag dus opgevoerd worden. ,,We hebben de paarden voor, tijdens en na de show goed bekeken en niets onrechtmatigs gevonden.”

Vegan Strike Group

De Vegan Strike Group is een organisatie die zich internationaal inzet tegen dierenleed. ,,Met ludieke en vreedzame acties proberen we de aandacht te vestigen op dit onderwerp”, zo valt te lezen op de Facebookpagina van de groep.

,,In de Nederlandse media wordt er niet of nauwelijks gesproken over dieren die lijden in de vee-industrie, tijdens dierproeven of in circussen”, zijn ze van mening.