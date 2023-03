Vier mensen overleden bij zwaar ongeluk op A59, snelweg dicht

Bewoners Antwerpse­straat­weg denken hardop mee over herinrich­ting: ‘Oversteek winkels is zo ontstaan’

BERGEN OP ZOOM - Het is een monsterklus: de herinrichting van de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. Voor bewoners eentje die niet snel genoeg kan gaan. En waarover ze graag actief meedenken. ,,De buurt is ontzettend betrokken”, zegt uitvoerder Jeff Franken.