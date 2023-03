Vier mensen overleden bij zwaar ongeluk op A59, snelweg tot zaterdag 11.00 uur dicht

Twee reeksen ten einde: koploper PEC Zwolle legt het verschil met Willem II bloot

Willem II weet weer wat (in eigen huis) verliezen is. Na zes duels zonder nederlaag en vijf opeenvolgende thuisoverwinningen moesten de strijdende Tricolores gisteravond buigen voor de simpelweg beter en makkelijker voetballende koploper PEC Zwolle: 2-3. Lichtpuntje was de invalbeurt van Thijs Oosting, die zich na zijn officiële rentree van afgelopen maandag ook weer aan zijn eigen supporters kon laten zien.