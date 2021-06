Vieze grond, komt Brabant ooit van vuile erfenis af?

Een miljoen bezoekers voor Dubai aan de Maas? ‘Echt niet’

19 juni BEERS/LINDEN - Vergeet Dubai aan de Maas. ,,Dat was een fout in onze communicatie”, erkent Chadli Hachani, marketing- en formulemanager van TopParken nu. ,,Dat hebben we vorig jaar veel te veel naar voren gebracht. Zo is ook een verkeerd beeld ontstaan in de regio Cuijk, waar we nog altijd een van onze mooiste vakantieparken willen bouwen. Maar de essentie staat nog steeds overeind.” ‘Geïnspireerd’, zoals ze het bij TopParken zeggen, door het palmeiland in het oliestaatje. ,,Maar we gaan dat hier dus niet nabouwen.”