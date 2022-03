Vijf dagen lang ging iedereen los in dit café in Cuijk, nu zit het personeel thuis met corona: ‘Hopelijk komen we hier een beetje goed doorheen’

Nieuwsover­zicht | Carnavals­vier­ders gaan los - Corona kostte in Nederland in twee jaar ruim 21.000 mensen het leven

Carnaval is in Brabant van start gegaan. En dat op de dag dat vrijwel alle corona-restricties verdwenen. De komende dagen staat de provincie dan ook op zijn kop. Blijf je toch liever thuis? Dan kun je wellicht je lol op met de carnavalsgame die informatica-student Jeffrey (22) uit Zevenbergen helemaal op eigen houtje ontwikkelde. Verder is Nederland bereid meer wapenhulp aan Oekraïne te geven. Premier Rutte heeft daarover contact gehad met de president van het land. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

25 februari