Vijf dingen die je moet weten voordat je gaat stemmen

Woensdag 20 maart is het zover: dan kunnen we stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. We kiezen dan niet alleen wie onze provincie gaat besturen, maar indirect ook wie er in de Eerste Kamer komt. Aangezien we niet één, maar twee stemmen mogen uitbrengen is het belangrijk om alvast deze dingen te weten.

Op wie moet ik stemmen?

Daar begint het uiteraard mee. Voordat je het stemhokje instapt is het handig om te weten welke vakjes je op die lange lijst aankruist. Gelukkig hoef je niet elk verkiezingsprogramma uit te pluizen, maar kan je ook deze handige kieswijzer invullen. Na twintig stellingen ben je al stukken dichterbij je stem. Wil je toch dieper in de programma's duiken van de zestien partijen die meedoen in Brabant? Dan heb je hier een handig overzicht.

Wanneer kan ik stemmen?

Woensdag 20 maart zijn alle stembureau's open vanaf 07.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds.

Waar kan ik stemmen?

In je eigen gemeente kan je in elk stemlokaal stemmen. Meestal zijn hier scholen, verzorgingstehuizen, stations en andere makkelijk bereikbare gebouwen voor ingericht. Het is te veel om ze alle 9000 op te noemen, maar in onderstaand kaartje kan je zien welke lokaal het dichtst bij jou in de buurt ligt. De kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen en een overzicht van de stembureaus die toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking en/of geschikt voor blinden en slechtzienden heb je als het goed is in de brievenbus gehad. Wil je buiten je eigen gemeente stemmen? Dan kon je tot 15 maart een kiezerspas aanvragen via de gemeentelijke website. Is het nu te laat voor, maar handig om te weten voor een volgende keer.

Wat moet ik niet vergeten?

Een geldige stempas uiteraard. Die heb je rond 4 maart in de bus gekregen. Daarnaast moet je een identiteitsbewijs zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart laten zien. Die mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Dus 21-04-2014 of nieuwer. Een verloren stempas kan je opnieuw aanvragen bij de gemeente, maar dit moet schriftelijk uiterlijk voor 15 maart en mondeling kan dat nog voor 19 maart 12.00 uur. Wil je iemand anders laten stemmen? Dat kan via de achterkant van de stempas. Diegene heeft dan ook een kopie van je ID nodig.

Uitslag