Vijf woningen erbij in de Beukenstraat in Heerle

De huizen, die in de Beukenstraat worden gerealiseerd, zijn zogeheten levensloopbestendige woningen voor senioren. Dat betekent dat bij de bouw al rekening wordt gehouden met het aanbrengen van voorzieningen die de bewoner op latere leeftijd nodig kan gaan hebben. Zoals aanpassingen in de badkamer, een traplift, beugels of een ringleiding. De nieuwbouwwoningen in Heerle gaan naar verwachting medio 2024 in de verkoop.