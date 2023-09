Vijfde editie bierproeverij in Steenbergen: ‘Ik verwacht dat we vanavond kacheltje naar huis gaan’

Moedig voorwaarts, opgetogen de 80 van de Langstraat tegemoet: ‘Dit jaar staan de sterren goed’

WAALWIJK - Een homp rauw vlees. Meer was er van de voet van Arjan Duister vorig jaar niet over, toch is hij één van de opgetogen gezichten aan de start van de 80 van de Langstraat. De 1953 wandelaars van de Kennedymars zijn zaterdagavond gestart. ,,Dit jaar ga ik het wél halen."