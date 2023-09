Vlaggen bij gemeentehuizen halfstok als steun aan door aardbeving getroffen Marokko

‘NAC-stadion moet geen politie­staat worden waar mensen willekeu­rig in elkaar worden geslagen’

Het tijdelijk staken van een wedstrijd heeft veel invloed. Op de spelers. Op de sfeer in het stadion. Met het gooien van een voorwerp kan een onverlaat het wedstrijdverloop drastisch beïnvloeden. Ook als het plastic bekertje leeg is én buiten het speelveld belandt ,,Het is een belachelijke regel.”