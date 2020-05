Vlaggen, muziek, alcoholvrij bier en veel dank voor Brabantse zorgmedewerkers op Dag van de Verpleging

Oplossing voor te weinig ruimte: terras met twee verdiepin­gen

9:27 Als het aan kroegbaas Laurens Meyer (60) ligt, kun je straks bij De Drie Gezusters in Groningen een biertje drinken op een terras van twee verdiepingen. Het ontwerp lag zelfs al een tijdje klaar, al waren de plannen voor het dubbele terras in 2017 slechts een 1 aprilgrap. In eerste instantie wil Meyer zijn plannen in Groningen uitvoeren, maar hij sluit niet uit dat het ook in andere steden realiteit wordt.