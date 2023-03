Vleesverslaafd de vegetarische feestweek in

Vierde klasse B Reuzendo­ders NSV en METO vrezen vijfde klasse niet en blijven positief

Ondanks overwinningen op de titelkandidaten Rimboe en BSC moeten NSV en METO blijven vrezen voor degradatie. Het treffen tussen de twee ploegen eindigde in een 0-1 zege voor de ploeg uit Hoogerheide. NSV zakt hierdoor naar de twaalfde plaats. METO klimt naar de tiende plek, maar dit is voor beide teams aan het einde van de rit niet voldoende om zich in de vierde klasse te handhaven.