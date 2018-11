Vlemmix versus Paay, waar ging het ook alweer over?

Wat is er aan de hand?

Wat is de eis?

Patricia Paay eiste aanvankelijk een schadevergoeding van 30.000 euro. Later halveerde ze dat bedrag, omdat Vlemmix zijn plannen naar de prullenbak verwees. Paay eiste nog wel openbare excuses. Die heeft de Eindhovenaar niet gemaakt. In april werd duidelijk dat de aanvankelijke claim van 30.000 euro weer overeind stond. Daarnaast moet Vlemmix binnen 48 uur na het vonnis in het openbaar zeggen dat Patricia niets met het plan te maken had en ze wil excuses, op last van een dwangsom van tien mille met duizend euro extra per dag dat hij dat niet doet.