Vliegveld Weeze in financiële problemen, toekomst onzeker

Commissa­ris van de Koning over asielzoe­kers­cen­tra: ‘Eerst oplossing overlast, dan pas extra opvang asielzoe­kers’

9:37 MAARHEEZE - Commissaris van de Koning Wim van de Donk wil snel korte metten maken met de overlast die asielzoekers uit veilige landen veroorzaken rond de asielzoekerscentra in Budel, Oisterwijk en Overloon. ,,Ik heb de staatssecretaris laten weten dat er eerst een oplossing moet komen voor we verder praten over eventuele nieuwe opvanglocaties.”