Vluchtelingengezinnen wachten al meer dan een half jaar in Waalwijks hotel op huis: ‘Dit vraagt om actie’

Brute overval op Veldhovens echtpaar: ‘Ze vonden ons hard gespaarde vakantie­geld’

VELDHOVEN - Twee bewoners zijn in juni met veel geweld overvallen in hun woning aan de Biezenkuilen in Veldhoven. De bewoners vertelden dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht hoe dat eraan toe ging.