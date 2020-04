Voeding belangrijk in ‘war on corona’; met een beschuitje met jam kom je er niet

Foto's & boek Natuurfoto­graaf Jan van de Kam schenkt digitaal boek aan ED-lezers met ‘the best of’ de Peel

18 april Natuurfotograaf Jan van de Kam woont vijftig jaar midden in de Peel. In al die jaren maakte hij vele duizenden foto's. Een selectie van de mooiste beelden uit zijn ‘achtertuin’ verschijnt vandaag als digitaal boek. Lezers van het Eindhovens Dagblad kunnen het gratis bekijken. ,,Waarom? Ik wil mensen laten zien hoe mooi het hier is. En in deze tijd kan iedereen wel wat afleiding gebruiken.”