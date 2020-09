Voedselbank ziet voorraad slinken door anti-verspillingsacties supermarkten

Tilburger reed in bus die volgeladen was met drugsafval, OM vraagt half jaar cel

8 september BREDA - Rijdend in een veel te zwaar beladen bestelbus werd Tilburger Thomas de F. in 2018 in Hulten aangehouden door de politie. Het duurde niet lang of de politieagenten zagen dat de bus volgeladen was met een enorme hoeveelheid drugsafval. Bijna vierduizend liter, werd later vastgesteld.