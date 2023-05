Voetbalclub DESO bijt in stof: wijlen penningmeester Van der Horst mocht geld terugboeken

Man betrapt met ruim twintig autospie­gels in rugzak, eigenaars kunnen spiegel ophalen op politiebu­reau

VEGHEL - Wie in Veghel een autospiegel kwijt is, moet de politie even bellen. Het zou namelijk kunnen dat de vermiste spiegel op het politiebureau ligt. In de nacht van zondag op maandag hielden agenten een man aan met een rugzak met daarin meer dan twintig exemplaren.