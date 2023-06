﻿Voetbalclub SSS’18 wil niet, maar moet na plotseling overlijden jeugdlid gewoon spelen van KNVB: ‘Er is nul compassie’

Twee voormalig RBC-spe­lers krijgen taakstraf­fen voor geweld in spelerstun­nel

BREDA – Het liep flink uit de klauwen in de spelerstunnel na de voetbalwedstrijd tussen RBC uit Roosendaal en het Oosterhoutse TSC in december 2021. Verschillende spelers gingen met elkaar op de vuist en uiteindelijk was het Loïck Smakman die er het meest gehavend uitkwam.