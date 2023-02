Volleybalsters van Activia uitgeschakeld in beker, FAST op karakter naar halve finale

Activia heeft donderdagavond niet kunnen stunten in de kwartfinale van het bekertoernooi. De volleybalsters, die in de competitie uitkomen op het op een na hoogste niveau van Nederland, verloren in Sint Anthonis met 3-0 (18-25, 21-25, 24-26) van Utrecht, de koploper in de eredivisie.

De aan de Activia verbonden eredivisionist ARBO Rotterdam/FAST haalde donderdag wél de halve finale door een 3-2 zege op de Groningse topdivisionist Veracles.

Activia-coach Bob Soberjé kon ondanks de uitschakeling niets anders dan zijn team complimenteren. ,,Het is niet leuk om met 3-0 te verliezen”, zei hij. ,,Maar we hebben heel goed gespeeld. Utrecht is een betere ploeg, de nummer 1 van Nederland. Het is geen schande om te verliezen. We hadden alleen op meer gehoopt.”

Dat zat er bij vlagen ook in. In een volgepakte Activiahal had de thuisploeg aanvankelijk last van zenuwen. Dat resulteerde in een snelle achterstand en het verlies van de eerste set. Daarna kon Activia Utrecht goed partij bieden. In de openingsfase van de tweede set stond de Brabantse formatie voor. In die set ging het tot voorbij halfweg gelijk op. Hetzelfde gold voor het laatste bedrijf. Daarin werkte Activia drie matchpoints weg.

,,Jammer dat we die set net niet konden pakken”, sprak Soberjé. ,,Maar Utrecht maakte zo weinig fouten en had een hoge servicedruk. Daar konden we niet tegenop.”

Glans

Eredivisionist FAST staat dankzij een 3-2 zege op de Groningse topdivisionist Veracles in de halve finale. De Limburgs-Brabantse combinatieploeg geeft daardoor een bewogen seizoen toch nog glans.

Het bestuur van FAST besloot onlangs, tegen de wil van selectie en technische staf, aan het einde van het seizoen de stekker uit de club te trekken. Het team van coach Jacek Ziemba, hekkensluiter in de competitie, is mede daarom uit op sportieve revanche.

De zege in Groningen - na een sterke start, een moeizame periode én een bloedstollende vijfde set - kwam tot stand op basis van vechtlust en karakter: 14-25, 14-25, 25-17, 25-21, 11-15.

