Volmaakte grijns van Rico Verhoeven en succesvol debuut voor Sam Lammers

Deze Brabantse vrienden­groep heeft een Max Verstappen-fan­bus én hij is te koop

14:02 BREDA - Herkent u deze bus nog? Met deze omgebouwde Max Verstappen-fanbus is een achtkoppige vriendengroep uit Breda in juni en juli naar Oostenrijk en Duitsland afgereisd om de races van hun grote held te bekijken. Nu staat 'ie te koop. "We willen kijken of het misschien nog groter, nog gekker kan", zegt Tony Schapendonk, een van de bouwers van de bus.