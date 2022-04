Volop sfeer bij 538 Koningsdag in Breda: ‘Ik kom voor de combinatie van de muziek, de sfeer en de gezelligheid’

Nieuwsover­zicht | 43.000 kippen dood bij stalbrand - Agenten helpen bij bevalling op snelweg

Bij een stalbrand in Asten-Heusden zijn maandag 43.000 kippen om het leven gekomen. De rook die vrijkwam bij de brand was tot in de wijde omgeving te zien. En wijkagenten uit Etten-Leur hebben zich van hun beste kant laten: ze assisteerden bij een bevalling op de snelweg. Verder werd maandag het trieste nieuws bekend dat Henny Vrienten is overleden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.

25 april