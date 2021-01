Voor het eerst ‘besmettelijker’ Braziliaanse coronavariant aangetroffen in Brabantse zorginstelling

In West-Brabant is voor het eerst een Braziliaanse variant van het coronavirus aangetroffen die vooral in de stad Rio de Janeiro circuleert. Volgens het RIVM is deze variant mogelijk besmettelijker.

De variant dook in de tweede week van januari op in een Brabantse zorginstelling. In welke plaats de zorginstelling zich bevindt kan het RIVM op dit moment niet zeggen. Duidelijk is dat het om de regio West-Brabant gaat.

Lees ook PREMIUM RIVM schetst troebel vooruitzicht, ondanks hoopgevende cijfers

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dit nadat deze week de uitslag bekend werd van een steekproef van twee weken geleden. Bij de steekproef worden positief geteste monsters in kaart gebracht om mutaties te kunnen ontdekken.

Vermoedelijk zijn er al meerdere mensen besmet met de variant, al zijn de aantallen niet bekend. ,,Wij doen op dit moment een uitgebreid bron- en contactonderzoek”, aldus de woordvoerster van GGD West-Brabant. ,,We testen wie er wanneer in contact is geweest met besmette personen om een duidelijker beeld te krijgen.”

Besmettelijker

Omdat de virusvariant uit Brazilië is gemuteerd, is die mogelijk besmettelijker, zo stelt de woordvoerder van het RIVM. Datzelfde geldt ook voor de andere varianten van het coronavirus die voor het eerst ontdekt werden in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Die werden in december in Nederland vastgesteld.

Zuid-Afrikaanse variant in Waalwijk

Bij een inwoner van Waalwijk werd de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus vorige week aangetroffen. De inwoner waarbij het virus begin januari is ontdekt, is ook in de gemeente Waalwijk werkzaam. ,,De GGD heeft de besmetting in behandeling en houdt de burgemeester op de hoogte als daar aanleiding voor is”, liet de gemeente toen weten.