Voor Maison van den Boer gloort er weer licht aan einde van de tunnel

Aanvankelijk leek zijn opdracht vrij simpel. Willem de Boer (47) moest, in opdracht en op verzoek van de Raad van Commissarissen van Maison van den Boer, een nieuwe wind blazen door het bedrijf. Half maart trad De Boer aan als de nieuwe algemeen directeur van het Veghelse familiebedrijf . En toen sloeg het coronavirus onbarmhartig toe. Het bedrijf kwam in een vloek en een zucht in grote financiële problemen en ging langs de rand van de afgrond. En daardoor wijzigde zijn opdracht : nu moest De Boer de geplaagde cateraar zien te redden van de ondergang.



Willem de Boer, die voor het eerst een toelichting geeft op het reilen en zeilen van Maison van den Boer, vindt dat het zwaar getroffen bedrijf daarmee inmiddels goed op weg is. ,,Er is de laatste weken enorm hard gewerkt door iedereen. We zijn nu zo ver dat we niet meer naar het verleden, maar vooral in de toekomst kijken.” Maar dat laat echter onverlet dat er nog veel, heel veel moet gebeuren bij de cateraar, geeft hij desgevraagd ruiterlijk toe. Zo moet hij nu eerst en bovenal de gebarsten relatie met de schuldeisers herstellen. Die werd zwaar op de proef gesteld door de financiële problemen bij de Koninklijke Maison van den Boer groep.