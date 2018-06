Voor wie moet Brabant juichen op het WK?

Het grootste voetbalfestijn ter wereld staat weer voor de deur, maar deze zomer kleuren de straten tot ieders verdriet geen oranje. Voor wie gaan we in hemelsnaam dan wél juichen? Wij proberen je een beetje te helpen.

Van de deelnemende landen aan het WK zijn er drie die een stevige enclave hebben in Brabant. De grootste groep mensen van buitenlandse komaf zijn de Polen. Gevolgd door de Marokkanen. Twee landen die geen hoogvliegers zijn en dus zeker een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Onze buurlanden

Volledig scherm Ex-PSV'er Dries Mertens in het shirt van België. © Photo News In de grensgemeenten Woensdrecht, Baarle-Nassau, Bergeijk, Valkenswaard en Cranendonck zijn de Belgen de best vertegenwoordigde groep buitenlanders. Juichen voor België heeft wellicht nog meer voordelen. Mochten ze wereldkampioen worden kun je zo aansluiten bij de festiviteiten. Vanuit Brabant ben je binnen een handomdraai in Belgie, waar je zo het grote volksfeest kan meepikken.

Bovendien kan het niet kwaad om iets terug te doen voor de Belgen. Ze weten onze provincie namelijk in grote getale te vinden voor een dagje uit of korte vakantie. Zo'n 363.000 Belgische gasten per jaar zijn inmiddels goed voor meer dan een miljoen overnachtingen in de provincie. Ze komen vooral naar Brabant om steden als Eindhoven, Breda, Tilburg, Den Bosch, Bergen op Zoom en Helmond te bezoeken.

Inwoners van Waalre kunnen wellicht meejuichen met hun Duitse medebewoners. Waalre is namelijk de enige gemeente in Brabant waar de Duitsers de bovenliggende groep allochtonen zijn.

Bovendien blijkt uit cijfers van het CBS dat Brabant verreweg de meeste goederen exporteert naar Duitsland. Veel meer dan naar andere landen. Dat we ooit een WK-finale verloren van onze oosterburen, vergeten we voor het gemak maar even.

PSV

Voor de voetbalfans is de keuze al een stuk makkelijker. PSV-fans die 'hun' spelers en ex-spelers willen aanmoedigen kunnen zich lekker breed orienteren. Hirving Lozano doet mee voor Mexico, terwijl Albert Gudmundsson is opgenomen in de selectie voor IJsland en Santiago Arias in de Colombiaanse selectie. Ook verschillende ex-PSV'ers zijn van de partij. Dries Mertens gaat voor de titel met Belgïe, en Jefferson Farfan met Peru hoge ogen gooien. Naast Lozano zijn bij Mexico ook Andrés Guardado en Hector Moreno aanwezig.

Verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Hirving Lozano in het shirt van Mexico. © AFP

Bij Brazilie zitten doelman Cassio Ramos en rechtsback Fagner in de selectie. Beide maakten geen indruk bij de Eindhovenaren, maar spelen nu wel mooi op het WK. Ola Toivonen Marcus Berg, Oscar Hiljemark reizen met de Zweedse selectie naar Rusland af. Ook oude bekenden Manuel da Costa en Nordin Amrabat zijn erbij. Zij spelen mee voor Marokko. Namens Costa Rica doet ex-huurling Bryan Ruiz mee. Voor Denemarken verschijnt Mathias Zanka-Jörgensen ten tonele op het wereldkampioenschap.

PSV-icoon Mark van Bommel is ook aanwezig op het WK. Hij is als assistent van Bert van Marwijk in dienst van Australië. Juichen voor Australië is wel een ver van je bed show. Hoofdstad Canberra ligt hemelsbreed op zo'n 16.668 kilomter van hartje Brabant, het verste weg van alle landen.

Breda juicht voor Spanje?

Grote kans dat ze in Breda stiekem juichen voor Spanje. Nota bene het land dat ons in 2010 een nationaal trauma bezorgde. Breda was namelijk ooit in Spaanse handen tijdens de tachtigjarige oorlog. Maar de connectie gaat nog verder. In de provincie Girona ligt namelijk een piepklein dorpje genaamd, jawel, Breda.

Bovendien zijn de Bredase voetbalsupporters het gewend om te juichen voor Spanjaarden. Manu García groeide de afgelopen seizoenen uit tot een ware publiekslieveling. Terwijl ook de Spanjaarden Pablo Mari, José Angelino en Paolo Fernandes onder contract stonden. Geen van hen is echter opgeroepen voor het WK.

Stedenband

Gastland Rusland kan doorgaans op weinig sympathie rekenen, maar als er één gemeente is die een legitieme reden heeft om voor de Russen te juichen dan is het Goirle. Zij hebben namelijk een stedenband met de Russische stad Krasnagorsk. In 2012 reisde een delegatie uit Goirle zelfs nog af naar Krasnagorsk om het 80-jarig bestaan van die stad te vieren.

Een ander land dat nog wel wat steun kan gebruiken is Japan. En laat nou net Tilburg een zusterstad zijn van de Japanse stad Minamiashigara. De Japanners zitten in een poule waar het alle kanten op kan gaan, namelijk met Polen, Senegal en Colombië.

Successupporters

De makkelijkste optie is natuurlijk om te gaan voor de topfavorieten. Dat scheelt mogelijke teleurstellingen, waar we er als Nederlandse voetbalsupporter al zoveel te verduren van hebben gekregen. Volgens de bookmakers zijn Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Spanje de topfavorieten.

Inwonersstatistieken komen uit de multicultikaart van Tubantia

Juich jij dit WK voor een bijzonder land? Laat het ons weten en mail naar online-zuid@persgroep.net!

Voor wie juich jij dit WK? Doe de poll