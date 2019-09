Vooral bevolkingsgroei verwacht in steden Brabant, krimp in diverse kleinere gemeenten

Graphic Bouwvergun­ning in ene gemeente soms wel 23 keer duurder dan in een andere

9 september Huiseigenaren betalen dit jaar over het algemeen meer voor een bouwvergunning dan vorig jaar. De verschillen per gemeente zijn groot. In Voorschoten is een vergunning ruim 23 keer zo duur als in Leiden. In Brabant zijn de inwoners van Grave het meeste geld kwijt voor een kleine bouwvergunning. De gemeente Valkenswaard rekent het minste.