Vooral Brabant kent veel verkeersdoden op kruispunten, dit zijn de gevaarlijkste plekken

Uit het onderzoek van RTL blijkt dat er de afgelopen drie jaar in Nederland in totaal 476 fatale ongelukken plaatsvonden op kruispunten. Bijna 20 procent daarvan was dus in Brabant. De provincie is daarmee ruim 's lands koploper. Gelderland volgt op plek twee, met ruim twintig fatale ongelukken minder. Hekkensluiter is Flevoland, waar er de afgelopen drie jaar vijf dodelijke ongevallen plaatsvonden op kruisingen.