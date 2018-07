Vooral in Brabant veel zelfmoorden, aantal flink toegenomen

In Brabant pleegden afgelopen jaar een boven gemiddeld aantal mensen zelfmoord. Daarmee staat de provincie in relatieve zin op de derde plaats van Nederland. In Drenthe en Zeeland wordt in verhouding het vaakst suïcide gepleegd. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

In 2017 maakten in Nederland ruim 1900 mensen een einde aan hun leven. De meeste mensen kwamen uit Brabant, namelijk 365 gevallen. In absolute aantallen staat Brabant daarmee op de eerste plaats. Per 100.000 inwoners komt het neer op 14,5 sterfgevallen. In Drenthe en Zeeland is dat respectievelijk 16,3 en 16,2. Het landelijk gemiddelde ligt op 11,2 zelfdodingen per 100.000 inwoners.

Flinke stijging in Brabant

Suïcide is de afgelopen jaren in Brabant flink toegenomen. In 2000 maakten 230 mensen een einde aan hun leven. In 2010 waren dat er 279 en afgelopen jaar lag dat aantal op 365, een stijging van bijna 60 procent ten opzichte van 2000.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Volgens de cijfers vinden ruim vier op de tien zelfdodingen plaats bij mensen van 40 tot 60 jaar. Relatief weinig mensen van 10 tot 30 jaar overlijden, maar het is wel zo dat ruim een kwart van de overlijdensgevallen in deze leeftijdsgroep komt door zelfdoding. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of hart- en vaatziekten en de meestvoorkomende doodsoorzaak in die leeftijdscategorie.

Zelfmoord onder jongeren bijna verdubbeld

In de leeftijdsgroep 10 tot 20 jaar is het aantal zelfmoorden in Nederland in een jaar tijd bijna verdubbeld. Van 48 jongeren in 2016 steeg het aantal naar 81 in 2017. De meeste van hen waren 18 of 19 jaar.