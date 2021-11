Voorzitters Brabantse veiligheidsregio's maken zich grote zorgen: ‘Corona-moeheid mag nooit leiden tot geweld’

Verharding in de samenleving

De voorzitters zijn daarnaast ongerust over de verharding in de samenleving. ‘Verharding die soms tot uitdrukking komt in geweld: een ontwikkeling waar wij ons grote zorgen over maken en waar wij hard tegen op zullen treden. Want hoe begrijpelijk ook: corona-moeheid mag nooit leiden tot geweld en onveiligheid.’